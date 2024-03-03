ياسر جلال: برومو جودر رمضان 2024 يعكس جهود طاقم العمل

قال الفنان ياسر جلال، إن مسلسل جودر إعادة اكتشاف لإسلام خيري مخرج المسلسل، والكاتب أنور عبدالمغيث الذي اجتهد في كتابة هذا العمل، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأي كاتب أن يعمل على التراث وبالأخص إن كان «ألف ليلة وليلة».

تضحيات طاقم عمل جودر

وأكد جلال، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن هناك تضحيات كبيرة جدًا من كل الأقسام الفنية في هذا المسلسل لكي يظهر هذا العمل في أحسن صورة كما هو معروض في البرومو، لافتًا إلى أن كل الأقسام تعمل على أقصى جهد من أجل إخراج عمل يليق بمصر ثم الشركة المتحدة.

منافسة بين الفنانين في الأعمال الدرامية

وتابع: «تامر مرتضى مختص الجرافيك أنتج شغل عظيم، ولكن مع مهندس الديكور أحمد فايز أصبح الوضع أكثر قوة لأن الجرافيك في بدء الأمر يحتاج إلى قواعد تتثبت عليها، ولذلك هناك مباراة بين كل الأقسام الفنية، والممثلين أيضًا بينهم تنافس لما يتواجد من كوكبة كبيرة من النجوم».