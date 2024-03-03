رمضان 2024.. أيتن عامر ضيفة شرف في مسلسل جودر: انتظروا فاطمة

تظهر الفنانة أيتن عامر كضيفة شرف في مسلسل جودر، المقرر عرضه عبر قناتي ON وON Drama ومنصة WATCH IT، خلال سباق مسلسلات رمضان 2024.

ونشرت أيتن عامر مجموعة صور من كواليس مسلسل جودر، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «انتظروني ضيفة خفيفة في مسلسل جودر في دور فاطمة، بطولة صديقي العزيز ياسر جلال إخراج إسلام خيري، في رمضان».

مسلسل جودر في رمضان 2024

مسلسل جودر عن إحدى روايات ألف ليلة وليلة، وتدور أحداثه حول جودر الصياد الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وهو الشقيق الأصغر بين الأخوين سالم وسليم، ويدخلان معه في صراعات بسبب حب والده الشديد له، وازدادت الصراعات بعد وفاة الأب، إذ يدخل جودر في عالم سحري مليئ بالمغامرات، فيتحول من صياد بسيط إلى أغنى أغنياء الدولة.

ويشارك في بطولة مسلسل جودر بالموسم الرمضاني المقبل كوكبة كبيرة من الفنانين، وهم: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، هنادي مهنا، أحمد فتحي، وليد فواز، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوي، رشوان توفيق، أحمد ماهر وسامي مغاوري، إخراج إسلام خيري.