«فاو» تكشف أسباب تراجع أسعار اللحوم عالميا.. ما علاقة الأمطار؟

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» انخفاض أسعار اللحوم عالميا، لتكون عند مقدار 110 نقطة بانخفاض قدره 1.1 نقطة، ونسبة تصل إلى 1% عن قيمته العام الماضي.

وأشارت في تقرير لها إلى أن أسعار لحوم الأبقار والدواجن تراجعت في ديسمبر الماضي عن شهر نوفمبر، لعدة أسباب أهمها انخفاض الاهتمام بالشراء في قارة آسيا، ووفرة الإمدادات الصالحة للتصدير في مناطق الإنتاج الكبرى.

ارتفاع أسعار لحوم الأغنام

أما أسعار لحوم الأغنام شهدت ارتفاعا لشهرين متتاليين في نوفمبر وديسمبر بسبب الطلب الأقوى قبل العطلات واحتفالات رأس السنة، وانخفاض الإمدادات المخصصة للذبح في أستراليا، إذ خففت الأمطار الأخيرة من الضغط على التخلّص من الحيوانات المخصصة للذبح.

وأضافت أنه في عام 2023 بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 114.6 نقطة، أي بانخفاض قدره 4.2 نقطة 3.5% عن عام 2022.

انخفاض القيم المتوسطة السنوية للحوم

وأشارت المنظمة إلى أن ذلك يعود إلى تزايد الكميات المتوفرة المتاحة للتصدير من المناطق المصدرة الرائدة في خضم ضعف الطلب على الواردات من البلدان المستوردة الرئيسية للحوم، ما يعكس انخفاض القيم المتوسطة السنوية للحوم الأبقار والدواجن والأغنام.