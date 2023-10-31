إحالة العاملين في مدرستين بقرية فاو بحري بقنا للشؤون القانونية

قررت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة دشنا التعليمية بقنا، إحالة مدرستين للشئون القانونية لتقصيرهما في أداء العمل، وذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قامت بها لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وفق تعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

جولة تفقدية في مدرسة فاو بحري

وتفقدت مدير إدارة دشنا مدرسة فاو بحري الابتدائية، وتابعت انتظام الحضور والانصراف وسجلات مدير المدرسة وسجلات غياب وحضور التلاميذ وتفعيل لائحة الانضباط، وقررت تحويل عدد من الأخصائيين لعدم تفعيل لائحة الانضباط والمشاركة المجتمعية وعدم استيفاء السجلات الخاصة بالتربية الاجتماعية، وموجه التربية الاجتماعية لعدم متابعتهم، وكذلك معلم فصل لضعف مستوى الطلاب، للشئون القانونية.

تحويل العاملين في مدرسة أبو بكر الصديق للتحقيق

كما تفقدت مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بفاو بحري، وتابعت تفعيل لائحة الانضباط وانتظام الإشراف اليومي وانتظام الحضور والانصراف وتفعيل الإشراف اليومي ونظافة المدرسة، وقررت تحويل المدرسة للتحقيق لعدم استيفاء سجلات التحضير لمعلم اللغة العربية والأخصائي الاجتماعي لعدم وجود سجلات التربية الاجتماعية للشئون القانونية ومخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.

ووجهت بضرورة تحقيق الانضباط الإداري والتزام كافة العاملين باللوائح والقوانين المنظمة، كما شددت على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي والتزام كافة المدراس بتنفيذها.