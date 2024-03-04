أهالي قشطوخ بالمنوفية يساهمون بعربة مساعدات غذائية لفلسطين

نجح أهالي قرية قشطوخ، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، في جمع مساعدات غذائية تمهيدا لإرسالها إلى دولة فلسطين الشقيقة، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة الشباب بالقرية التبرع بإيرادات الدورة الرمضانية القادمة إلى أهالي غزة.

10 أطنان من السلع الغذائية

وقال عبده إسماعيل عضو مجلس إدارة شباب قشطوخ، إن المساعدات الغذائية كانت عبارة عن 10 أطنان من السلع الغذائية، التي تم تعبئتها في كراتين وتحتوي على «سكر - زيت - أرز - مكرونة - سمنة»، وتم تحميلها على عربة نصف نقل وإرسالها إلى دولة فلسطين.

تكلفة السلع الغذائية

وتابع «إسماعيل»: تكلفة المساعدات المالية بلغت 500 ألف جنيه تم التبرع بها من أهالي القرية، وكذا المهندس إسماعيل عايد وشقيقه راعي البطولة الرمضانية بالقرية، والذي قرر أن تذهب جميع إيردات الدورة الرمضانية بالتنسيق مع كابتن عماد المصري رئيس مجلس الإدارة لصالح أهالي غزة».

الجدير بالذكر أن مركز شباب قشطوخ أعلن عن مساندة الشعب الفلسطيني خلال الدورة الرمضانية من خلال تميمة تجمع طفل مصري بشقيقه الفلسطيني بالفيديو الاستعدادي للبطولة، بالإضافة إلى تخصيص إيرادات الدورة الرمضانية إلى أهالي غزة.