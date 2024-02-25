صرف مساعدات مالية ومواد غذائية لعدة حالات إنسانية بالمنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يعقدها بشكل يومي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وإيجاد قنوات اتصال مباشرة معهم للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

صرف مساعدات إنسانية

وبدأ المحافظ اللقاء بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم وبطاطين لعدد من الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى عدد من أهالي قرية شما بمركز أشمون يتضررون من ارتفاع مستوى تبطين ترعة الفوارة، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري بفحص الشكوى وإجراء معاينة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة استجابة لمطلب الأهالي.

فحص وحل شكاوى المواطنين

واستمع محافظ المنوفية لشكوى مواطنة من ناحية كفر الشيخ إبراهيم بقويسنا تتضرر من تأثرها من التلوث السمعي والروائح الكريهة الناتجة من مصنع غربلة حبوب مجاور لها، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص الشكوى وإبداء الرأي لاتخاذ اللازم، مؤكدا أن بابه مفتوحا أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم في إطار اللوائح والقوانين.