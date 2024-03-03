وكيل صحة مطروح يراجع الخدمات الطبية بمستشفى النجيلة (صور)

راجع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح في جولة مفاجئة الخدمات الطبية للمواطنين في مستشفى النجيلة المركزي، وبحث احتياجات المستشفى ومدى انتظام سير العمل، والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية وجودة الخدمات للمرضى وتوافر المخزون الكافي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

متابعة أقسام مستشفى النجيلة

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، مساء اليوم، جولته بحضور الدكتور محمد طالب مدير المستشفى، ومر على جميع الأقسام في المستشفى بداية من قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم العناية المركزة، واطمئن على مرضى العناية المركزة ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتذليل أي عقبات، ومتابعة الحالة الصحية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لجميع المرضى.

كما جرى متابعة قسم العمليات بالمستشفى وغرف المرضى المختلفة، مشيداً بالخدمات الطبية المتميزة المقدمة بمستشفى النجيلة للمترددين من المرضى، ومدى حرص الفريق الطبي على تقديم الخدمات المتكاملة للمرضى.

معايير الجودة ومكافحة العدوى

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن هناك مراجعة داخل مستشفى النجيلة لجميع الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضى وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال جميع الحالات، ولا سيما الطوارئ، كما جرى متابعة معمل المستشفى وبنك الدم التخزيني والتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته.

بحث اعتماد مستشفى النجيلة بالزمالة المصرية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه جرى مناقشة مدير المستشفى وبعض المهتمين بالشأن الصحي، حول دراسة وبحث اعتماد مستشفى النجيلة بالزمالة المصرية.