«صحة مطروح» تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة وادي ماجد بالمجان

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تنظيم قافلة طبية مجانية بمنطقة وادي ماجد، وتتضمن أعمال القافلة الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا.

توفير العلاج للمواطنين بالمجان

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية بقرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى.

تخصصات طبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تنطلق يوم الاثنين 4 مارس الجاري، وتستمر على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات الطبية ومنها «الأطفال، والباطنة، والجراحة، والرمد والأسنان، وأمراض النساء والتوليد»، بجانب التثقيف الصحي، عبر نخبة من الفرق الطبية المتخصصة.

كما تقدم القافلة الخدمات الطبية المختلفة، من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، وعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.