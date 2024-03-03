الكنيسة تعلن وفاة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة بعد صراع مع المرض

أعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال بيان الكنيسة: «رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل، نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفًا».

موعد جنازة الأنبا بيسنتي

وتابع البيان: «هذا وستقام صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية غدًا الاثنين 4 مارس الساعة الثالثة عصرًا».