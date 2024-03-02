الكنيسة المرقسية بالأزبكية تفتح غرفة البابا كيرلس للزيارة اعتبارا من اليوم

أتاحت الكنيسة المرقسية بالأزبكية، اليوم، إمكانية زيارة غرفة البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 من بطاركة الكنيسة، حيث كان يعيش فيها البابا في فترة جلوسه على الكرسي المرقسي.

مقتنيات غرفة البابا كيرلس السادس

وتحتوي غرفة البابا كيرلس السادس على سرير ودولاب وشماعة خاصة بالبابا، وكانت الغرفة في البداية قلاية له، وتم افتتاحها على يد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عام 2015 كمتحف حيث يوجد به أيضاً مقتنيات باباوات الكنيسة.

وأعلنت الكنيسة عن فتح غرفة البابا كيرلس من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً، خلال الفترة من 2 مارس حتى 9 مارس احتفال الكنيسة بتذكار عيد البابا كيرلس.

البابا كيرلس السادس

وبدأت الكنيسة المرقسية اليوم نهضة البابا الـ116 من بطاركة الكنيسة، والتي تستعد فيها للاحتفال بعيد البابا كيرلس السادس 9 مارس الجاري، من خلال تنظيم كورال وكلمات روحية وقداسات كل يوم، وتبدأ النهضة من الساعة السادسة مساءاً كل يوم.