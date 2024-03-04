دعاء ختام شهر شعبان.. ردده الآن

دعاء ختام شهر شعبان له العديد من الصيغ المتداولة، إذ يستطيع المسلم أن يدعو ربه بما يألفه قلبه من الدعوات الصالحة، فلا يوجد دليل شرعي على تخصيص دعاء معين يردد في ختام شهر شعبان، ولم ترد له صيغة محددة.

في نهاية شهر شعبان، يستقبل المسلمون الشهر الفضيل، مما يضفي أجواء روحانية وأجرًا مضاعفًا، ولذلك يتقرب الجميع إلى الله تعالى، بالإكثار من الأدعية.

دعاء ختام شهر شعبان

ويستعرض «الوطن»، في السطور التالية، دعاء ختام شهر شعبان، إذ يلجأ العبد إلى الله تعالى، في كلّ الأحوال، وجاءت أبرز الأدعية التي من المستحب قولها في ختام شهر شعبان، بحسب ما أوضحه الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، في تصريح لـ "الوطن"، كالآتي:

- يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة عفوك، اللهم إني عبدك وأبن عبدك وأبن أمتك ضعيف فقير إلى رحمتك وأنت منزل الغنى والبركة على العباد قهار مقتدر أحصيت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق ولا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك.

- يا من عفا عني وعما خلوت به من السيئات يا من لم يؤاخذني بارتكاب المعاصي عفوك يا كريم، اللهي وعظتني فلم اتعظ وزجرتني عن محارمك فلم أنزجر فما عذري فاعف عني يا كريم عفوك، اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب عظم الذنب من عبدك فليحسن التجاوز من عندك.

أدعية ختام شهر شعبان

وفي إطار الحديث عن دعاء ختام شهر شعبان، فمن آداب الدعاء بشكل عام البدء بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله، وفيما يلي صيغ لدعاء ختام شهر شعبان ومنها:

ـ «اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا، استجب دعاءنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تُخيّب فيك رجاءنا، بلّغنا ممّا يرضيك آمالنا، ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا، ارفع مقتك وغضبك عنّا، ولا تؤاخذنا بما فعل السّفهاء منا، لا تُسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا، طهّر قلوبنا، وأزل عيوبنا، واكشف كروبنا، وتولّنا بالحسنى، واجمع لنا خيريّ الدنيا والآخرة، أصلح أحوالنا، ألّف بين قلوبنا».

-اللهم أبقني خير البقاء وأفنني خير الفناء على موالاة أوليائك ومعاداة أعدائك والرغبة إليك والرهبة منك والخشوع والوفاء والتسليم لك والتصديق بكتابك واتباع سنة رسولك.