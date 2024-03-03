إغلاق 6 عيادات وتوجيه إنذارات لـ 46 منشأة طبية في بورسعيد

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، عن إصدار قرارات بغلق 6 عيادات طبية، وتوجيه إنذارات لـ46 منشأة أخرى لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وذلك خلال حملات مكثفة خلال شهر فبراير الماضي.

المرور على 146 منشأة طبية

وصرح الدكتور رامي الفرارجي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد للوطن، أنه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور وليد فتحي عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة، قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد بالمرور على 146 منشأة طبية، تشمل 142 عيادة خاصة و4 مستشفيات.

وأوضح أنه نتج عن المرور توجيه إنذارات لنحو 46 منشأة طبية لعدم استيفاء الاشتراطات، وإصدار قرارات إغلاق لـ6 عيادات وغلق قسمي القسطرة العلاجية وجناح العمليات بأحد المستشفيات الخاصة علاوة على فحص 2 شكوى.

الالتزام بمعايير الجودة

وأشار الدكتور رامي الفرارجي، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى، حفاظا على حياة المواطنين، وتماشياً مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.