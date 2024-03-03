«بيئة النواب» تتفقد عددا من مشروعات الطاقة في بورسعيد

أجرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي زيارة إلى مشروعات الطاقة وحقل ظهر وعدد من المصانع بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

قال طلعت السويدي رئيس اللجنة، إن الزيارة تتضمن لقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حول أبرز الاستثمارات ومشروعات الطاقة في بورسعيد.

المشروعات الجديدة

وأضاف، أن اللجنة تقوم بزيارة حقل ظهر يوم الثلاثاء ولقاء مع وزير البترول حول إنتاج حقل ظهر والمشروعات الجديدة للغاز واستراتيجية الدولة لتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة في هذه المرحلة المهمة.

وقال خالد عبد المولى أمين سر اللجنة، إن الزيارة تستهدف متابعة المشروعات القومية في ظل اهتمام الدولة ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطاقة النظيفة ومشروعات الغاز.

وقال النائب عبد الباقي تركيا عضو اللجنة إن مشروعات الغاز وخاصة حقل ظهر تمثل أهمية كبرى لمصر في ظل التحول للطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة تفقدت اللجنة اليوم مصنع السويدي للأدوات الكهربائية والدرفلة بالإسماعيلية، كما تشارك اللجنة في افتتاح مدرسة قامت بإنشائها وزارة البترول ببورسعيد في إطار المسئولية المجتمعية التي تقوم بها الوزارة.

الوفد البرلماني

كما يلتقي الوفد نواب بورسعيد على هامش الزيارة ويضم الوفد البرلماني عدد كبير من النواب رشا رمضان ومحمد جنيدي وكيلا اللجنة وخالد عبد المولى أمين سر اللجنة والنواب شريف الورداني ووجيه أباظة وعيد حماد خالد مشهور وعبد الله لاشين وعبد الباقي تركيا وعلاء عبد النبي وسامح حبيب وأحمد حجازي وإيهاب عبد العظيم والنائبة نشوى الديب وحام حلمي ماضي محمود ومحمد طايع ورفعت شكيب واحمد العقامي والنائب آية فوزي فتى والنائب حمدي سليمان والنائبة نشوى رائف وصفاء جابر وسناء طايع وهويدة طعيمة وعفاف زهران والنائب عبد الله لاشين.