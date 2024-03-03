الكشف عن صاحب التابوت الأثري المعثور عليه بمشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، في بيان له، أن العمل مستمر داخل مشروع إنشاء المستشفى الجامعي الجديد ببنها عقب الكشف الأثري الذي شهدته منطقة الأعمال.

وأشار الجيزاوي، إلى وقف العمل في منطقة الكشف الأثري لتابوت كبير كتبة الملك بسماتك الأول «المشرف على الكتبة» وعددا من الشواهد الأثرية بهذه المنطقة مشيرا أنه جري استخراج تصاريح رسمية من الآثار والأجهزة المعنية للعمل في الموقع ماعدا مواقع الكشف الأثري.

تزامنا مع الكشف، قالت وزارة الآثار إن الدراسات المبدئية للكشف الأثري بموقع مستشفى بنها الجامعي الجديد، والتي كانت مقرا لكلية الحقوق القديمة في بنها منذ عشرات السنوات التي تمت على التابوت بأنه يخص المشرف على الكتبة في عهد ملك بسماتيك الأول من عصر الأسرة السادسة والعشرين، حيث وجد نقش بالحفر الغائر أسفل غطاء التابوت يصور خرطوش الملك بسماتيك الأول.

مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد

من ناحيته قال رئيس جامعة بنها، إن مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد يعد أملا كبيرا لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مشيرا إلى موافقة الآثار باستكمال المشروع ما عدا موقع الكشف الأثري، حيث يجري العمل في المرحلة الثانية، والتي ستشهد الشهور القادمة تكثيف العمل بعد استقرار الظروف الاقتصادية، موجها الشكر إلى الشركة المنفذة للمشروع وجميع المشاركين في عملية نقل التابوت.

اكتشاف شواهد أثرية ببنها

يذكر أنه جرى اليوم استخراج تابوت لكاتب الملك بسماتيك الأول، والذي تم اكتشافه خلال مشروع إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع.