الأنبا رافائيل ناعيا أسقف حلوان: «كان بالحق رجل الله»

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، وفاة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، خاصة خلال الفترة الأخيرة عن عمر ناهز 83 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبنة أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفًا.

ونعى الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، الأنبا بيسنتي الراحل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «نودع لحضن القديسين أبانا الأسقف المكرم الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة و15 مايو، الرب ينيح نفسه الطاهرة، ويعزي الإيبارشية وكل أحبائه، كان بالحق رجل الله».

وأصدر المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا، منذ قليل، أعلن خلاله وفاة أسقف المعصرة وحلوان قائلا: «رقد في الرب بشيخوخة صالحة، منذ قليل، نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفًا».

وتابع: «هذا وستقام صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، غدًا الاثنين، 4 مارس 2024 الساعة الثالثة عصرًا»