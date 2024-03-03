موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. «استعد لتقديم الساعة»

صدر قرار من مجلس الوزراء في أبريل الماضي بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ومنذ هذا الحين تطبق الدولة المصرية العمل بنظام التوقيت الصيفي، ومع قرب انتهاء فصل الشتاء يهتم الكثيرون بمعرفة موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

وبدأ العمل بالتوقيت الشتو هذا العام منذ يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، ويستمر حتى 29 أبريل 2024؛ إذ يجري تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة إيذانًا ببدء موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، وذلك وفقا لقانون العمل بالتوقيت الصيفي.

قانون العمل بالتوقيت الصيفي

ونشر قانون العمل بالتوقيت الصيفي في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 أبريل 2023، بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ونصت على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.