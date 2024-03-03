رئيس جهاز حماية المستهلك السابق: انخفاض أسعار السيارات بنسبة 15%

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إنّ مشروع رأس الحكمة كان بداية قدوم الخير لمصر، وتدفق الاستثمارات على الدولة المصرية، كمؤشر لانفراجه في الأزمة الاقتصادية.

انخفاض أسعار السيارات

وتابع «يعقوب»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن تأثير انخفاض الأسعار بالنسبة للسيارات المستوردة من المفترض أن ينعكس على بداية التعاقدات، التي تحدث في ظل سعر الصرف الجديد للدولار، بعد احتساب سعر التكلفة، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا في أسعار السيارات بنسبة تتراوح ما بين 5 لـ15%.

مصر لديها فائض في الأرز

ولفت إلى أن مصر لديها فائضًا في الأرز، وحلا للأزمة الموجودة حاليًا، الناتجة عن حبس الأرز لدى بعض التجار، وذلك من خلال شراء وزارة التموين الأرز من الفلاح مباشرة بواسطة بنك الائتمان الزراعي.