متى تختفي ظاهرة «الأوفر برايس» في أسعار السيارات بمصر؟

تراجعت أسعار السيارات بشكل كبير في السوق، نتيجة انخفاض قيمة الأوفر برايس للسيارات في فبراير الماضي، وأرجع التجار أسباب تراجع أسعار السيارات إلى تراجع الأوفر برايس، وانهيار الدولار في السوق الموازي، ما ساهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار.

وقال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ هناك تراجعا واضحا في أسعار السيارات في الوقت الحالي، يظهر للراغبين في شراء السيارات.

أسباب تراجع الأوفر برايس

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ تراجع أسعار السيارات ارتبط في الوقت الحالي بعدة أسباب، بينها تراجع قيمة الأوفر برايس التي يضيفها تجار السيارات على قيمة السيارة مقابل تسليم السيارة بشكل فوري للعملاء، أو نتيجة ارتفاع مصاريف شحن السيارات من الخارج، أو انخفاض المعروض في السوق.

واشار إلى أنّ تراجع قيمة الدولار في السوق الموازي ساهم بشكل كبير في انخفاض قيمة الأوفر برايس، خاصة وأنّ الدولار يقترب من السعر الرسمي.

توقعات بتراجع أسعار السيارات

ولفت إلى أنّ الأسعار تتراجع نتيجة توافر المعروض في أسواق السيارات، ما يجعلها متوفرة ولا تحتاج إلى فترة لاستلام السيارات حال عدم توافرها، ولذلك تنخفض أسعار الأوفر برايس أو لا يكون لها وجود، متوقعا تراجع أسعار السيارات في الفترة المقبلة، وانتعاشة في المبيعات بعد تراجع في الأسعار.

من جانبه، قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، إنّه مع تراجع الدولار في السوق الموازي، وتوافر السيارات والمعروض منها في السوق المحلي، تتلاشى أسباب الاتجاه لوضع قيمة الأوفر برايس، ما ينعكس على السوق خلال شهر، ليشعر المواطنين بتراجع أسعار السيارات نتيجة اختفاء الأوفر برايس.