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العدس بـ80 جنيها.. «التموين» تكشف أسعار السلع في معارض أهلا رمضان (فيديو)

كتب:

يارا أشرف
11:27 م | الأحد 03 مارس 2024
معارض أهلا رمضان

معارض أهلا رمضان

أكّد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أنّ معرض «أهلا رمضان» يشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين، قبيل حلول الشهر الكريم، مشيرًا إلى افتتاح سلاسل تجارية في مدينة الأسمرات غدًا.

أكثر السلع سحبا في معارض أهلا رمضان

وقال «عشماوي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن أكثر السلع سحبًا في معارض أهلا رمضان هي «السكر والزيت والأرز والفول».

متوسط أسعار بعض السلع بـ أهلا رمضان

وأوضح مساعد أول وزير التموين، أنّ متوسط أسعار بعض السلع في معارض أهلا رمضان، جاءت كالآتي: «العدس بـ80 جنيهًا، والزيت يبدأ من 48 حتى 92 جنيهًا، والأرز من 27 حتى 35 جنيهًا».

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