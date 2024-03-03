أسعار الخضراوات والفواكه في معارض أهلا رمضان بالدقهلية

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ويبدأ المواطنون في شراء السلع الأساسية المطلوبة من أجل إفطار الشهر، ومن ضمنها الخضراوات والفواكه، وجاءت معارض أهلًا رمضان في محافظة الدقهلية لتوفر الخضراوات بأسعار مخفضة.

تخفيضات على أسعار الخضراوات بمعارض أهلًا رمضان بالدقهلية

وأشار السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن»، إلى أنه سوف يتم تخفيض من 15% إلى 30% على مختلف المنتجات في معارض أهلا رمضان ومن ضمنها الخضراوات والفواكه.

أسعار الخضراوات والفواكه بمعارض أهلًا رمضان بالدقهلية

ويرصد الوطن تخفيضات الأسعار على مختلف الخضراوات والفواكه في محافظة الدقهلية:

- الطماطم تبدأ من 5 جنيهات.

- الخيار يبدأ من 8 جنيهات.

- الكوسة بـ10 جنيهات.

- البطاطا بـ10 جنيهات.

- البصل 28 جنيها.

- الليمون 17جنيها.

- الفلفل 18 جنيها.

الفواكه:

- البرتقال يبدأ من 10 جنيهات.

- اليوسفي يبدأ من 10 جنيهات.

- الخضراوات المجمدة:

- البسلة 11 بدلًا من 17 جنيهًا.

- البامية 12 جنيها.

- الخضراوات المشكل بـ11 جنيها بدلا من 17 جنيها.

- الملوخية بـ12 جنيها.

الهدف من معارض أهلًا رمضان بالدقهلية

وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على توفير مختلف السلع داخل معارض أهلًا رمضان بتخفيضات كبيرة من أجل الحد من احتكار التجار للسلع الغذائية، والعمل على توفير المنتجات من الشركة المنتجة أو من التاجر الأساسي إلى المواطنين، دون وجود وسيط أو غلاء في الأسعار.

معارض أهلًا رمضان بالدقهلية

وأوضح أنه تم توفير نحو 21 معرضًا في مختلف المراكز بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى وجود منافذ تخفيض الأسعار في المراكز، وسيارات متنقلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.