نائب محافظ القاهرة: التوسع في معارض أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة

عقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اجتماعا مع رؤساء الأحياء، لمتابعة سير العمل وعرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وما تم تنفيذه من أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق، ضمن مشروعات البنية التحتية، للوصول لخدمات أفضل للمواطنين فى كافة القطاعات تحقيقاً لخطة مصر للتنمية المستدامة والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد نائب المحافظ، أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ووجه نائب المحافظ بضرورة الاستمرار فى التوسع بإنشاء منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية أهلا رمضان مع اقتراب حلول شهر رمضان، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية، خاصة السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

حملات تموين

وأوضح «فوزي»، أنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء باستمرار الحملات التموينية والرقابية على الاسواق بصفة دورية، وإحكام الرقابة ومواجهة كل صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة فى الأسعار لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، كما أكد على متابعة فحص الطلبات والشكاوي المقدمة من المواطنين والرد عليها وانجازها فى التوقيتات المحددة مع استمرار القيام بحملات مكبرة بصفة دورية لإزالة جميع الاشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون والحفاظ على حرم الطريق.

تراخيص المحال التجارية

ووجه نائب المحافظ باستمرار فرق العمل التى تجوب على المحلات لمساعدة أصحاب المحال على التسهيل فى الإجراءات وتعريفهم على التيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة 154والتى يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد، مشدداً على التصدي لمخالفات البناء وإزالة التعديات على الاراضي أملاك الدولة ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة، مع التأكيد على متابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الشارع وتجميل الميادين، لتوحيد جهود محافظة القاهرة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى للشارع.