افتتاح معرض أهلا رمضان جديد في الإسكندرية بمقر جمعية بترول أبو قير 

افتتح المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاون الاستهلاكي، معرض أهلا رمضان بجمعية شركة بترول أبو قير، وذلك لعرض السلع الغذائية المرتبطة بالشهر الكريم، بمرافقة قيادات الاتحاد العام للتعاون الاستهلاكي وناصر رفاعي مدير إدارة التعاون الاستهلاكي بالمديرية.

تخفيضات في معرض أهلا رمضان بالإسكندرية الجديد

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تفقد وكيل الوزارة ورئيس الاتحاد والمرافقين أجنحة المعرض واستعرضوا السلع الغذائية المعروضة والأسعار المعلنة والتي تنافس مثيلتها في الأسواق الخارجية بتخفيضات ملموسة.

جاء ذلك في إطار التعاون المستمر بين المديرية والجمعيات التعاونية الخاضعة لإدارة التعاون الاستهلاكي والاتحاد التعاوني الاستهلاكي لتوفير السلع الغذائية بأقل أسعار ممكنة.

مكان معرض أهلا رمضان بالإسكندرية الجديد

ويقام المعرض بمقر جمعية بترول أبو قير مول بسيدي جابر خلف المحطة، وذلك لجميع المواطنين في المواعيد الرسمية من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساءً.