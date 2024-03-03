محافظ قنا: 30% تخفيض على السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2024

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الأحد، معرض أهلا رمضان بمركز قفط، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

معرض أهلا رمضان بقنا

وقال محافظ قنا، إنه جاري التوسع في افتتاح وتجهيز معارض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والقرى على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية، بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة.

توفير السلع الغذائية

وناشد المحافظ، الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم.

ووجه المحافظ، بتكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها، وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية.