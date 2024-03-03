فلومينينسي يخسر أمام بوتافوجو في الجولة قبل الأخيرة من كاريوكا

خسر فلومينينسي، حامل لقبي كوبا ليبرتادوريس وريكوبا، أمام بوتافوجو، بنتيجة 2-4 على ملعب «ماراكانا» بمدينة ريو دي جانيرو، في الجولة الـ11، والأخيرة من بطولة «كاريوكا أيه» البرازيلية.

وافتتح مارلون فريتاس لاعب بوتافوجو، التسجيل في مرمى فلومينينسي، بعد مرور 3 دقائق فقط من انطلاق صافرة الشوط الأول، من تسديدة داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى لتسكن الزاوية اليمنى للحارس على إثر أسيست من راي، فيما عزز راي تقدم فريقه في الدقيقة 15 من تسديدة بقدمه اليسرى، من خارج منطقة الجزاء؛ لتسكن على يمين الحارس فيليبي ألفيس.

وفي الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، سجل لياندرسون دا سيلفا، لاعب فلومينينسي، هدف تقليص النتيجة على إثر أسيست من الأوروجوياني ديفيد تيرانس.

نزول مارسيلو

وشهدت الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، نزول مارسيلو لاعب فلومينينسي، مكان أليكساندر، وفي الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني، سجل جون كينيدي لاعب فلومينينسي هدف التعادل من ضربة جزاء.

وحصل أندريه لاعب فلومينينسي، على البطاقة الحمراء قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، وفي الدقيقة 90، ومن ركلة جزاء، سجل مارلون فريتاس، لاعب بوتافوجو، الهدف الثالث لفريقه.

ومن رأسية من داخل منطقة الجزاء، سكنت يسار حارس مرمى فلومينينسي، سجل.إيمرسون أورسو لاعب بوتافوجو على إثر أسيست من هوجو، الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد فلومينينسي، عند النقطة 21 في المركز الثاني من خوض 11 مباريات؛ إذ فاز في 6، وتعادل 3، ومنى بهزيمتين اثنين واحدة فقط، وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بوتافوجو، إلى 20 نقطة في المركز الرابع من الفوز في 6 مواجهات، والتعادل 2، وخسر خلال 3 مباريات.

ويواصل فلامنجو، صدارة بطولة «كاريوكا أيه» البرازيلية، برصيد 27 نقطة من خوض 11 مباراة، فاز منها في 8 مباريات وتعادل في 3 لقاءات بدون هزيمة، وأحرز لاعبو «المانجو الكبيرة» اسم شهرة الفريق، 23 هدفا، فيما منيت شباكه بهدف وحيد.