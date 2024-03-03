تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال شهر رمضان الكريم، ويتطلع المواطنون إلى معرفة أرخص أماكن بيع الدجاج في المحافظات قبل أسبوع من شهر رمضان.

أرخص أماكن بيع الدجاج في المحافظات

وأشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن»، إلى أنه تم توفير الدواجن بتخفيضات كبيرة من أجل المواطنين، إذ تصل التخفيضات لـ30% في معارض أهلا رمضان، وفي المنافذ تصل لـ35% بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

بيع الدواجن بتخفيضات 25% في مبادرة كلنا واحد

وجرى توفير أكثر من 2000 منفذ لمبادرة كلنا واحد في المحافظات لبيع الدواجن بتخفيضات كبيرة تتراواح ما بين 25% و30%.

بيع الدواجن بتخفيضات تصل 30% في معارض أهلا رمضان

قامت مختلف مديريات التموين في المحافظات، بتوفير معارض أهلا رمضان في المحافظات بحد أدنى 4 معارض في المحافظة الواحدة، وجاءت المعارض كأرخص أماكن بيع الدواجن خلال شهر رمضان بتخفيضات 30%.

تخفيضات الدواجن في منافذ مبادرة تخفيض الأسعار بالمحافظات

وحددت المديريات عددا من المنافذ لبيع السلع الغذائية، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار ومن ضمنها الدواجن، وبلغ سعر الدجاجة الكاملة بها نمو 100 جنيه بدلا من 140 جنيها.

تخفيضات في السلاسلا التجارية الكبرى

وأعلنت وزارة التموين، وجود تخفيضات كبيرة داخل السلاسل التجارية الكبرى من خلال الركن الخاص بمعارض أهلا رمضان، إذ يوجد نحو 1200 ركن «أهلا رمضان» بفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، ووجود 1300 منفذ تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة ومشروع عربيتي.

وتشارك الجمعيات بالأخص مواطنون ضد الغلاء في توفير مختلف السلع بتخفيضات كبيرة في المحافظات، بهدف التخفيف عن المواطنين والحد من احتكار التجار للسلع الأساسية وتخفيض الأسعار، خاصة بعد أن تم ضبط حركة الصرف خاصة في السلع التي يتم استيرادها من الخارج.