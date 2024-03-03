فركش تصوير مسلسل الحشاشين قبل انطلاق الموسم الرمضاني

أعلن المخرج بيتر ميمي انتهاء تصوير مسلسل الحشاشين من بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر أن يخوض به الموسم الرمضاني المقبل 2024، ويعرض حصريا على شاشة قناة dmc.

ونشر المخرج بيتر ميمي صورة جماعية لأبطال وصناع المسلسل من كواليس التصوير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: «النهاردة كان آخر يوم لحسن الصباح.. شكرا أستاذ كريم على الدعم والمجهود والالتزام والحماس.. شكرا أستاذ عبدالرحيم كمال على حسن الصباح.. شكرا لأكتر فريق إخراج مخلص.. يا رب اكرمنا من عندك».

ويتناول مسلسل الحشاشين، شخصية حسن الصباح وطائفة الحشاشين، والجرائم الدموية والاغتيالات التي قاموا بها عبر التاريخ، ورحلة الصراع للفكر بين الحق والباطل.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، محمد سليمان، سوزان نجم الدين وآخرين، من إخراج بيتر ميمي وتأليف عبد الرحيم كمال.