فنانون غيروا جلدهم في مسلسلات رمضان 2024 بمصر.. بينهم كريم عبدالعزيز

حالة كبيرة من الترقب من قبل الجمهور لمسلسلات رمضان 2024 في مصر والتي ستشهد مشاركة عدد كبير من النجوم الذين يقدمون أعمالا فنية مميزة ومختلفة، ومنهم من سيغير جلده من خلال الظهور بشخصيات يقدمونها للمرة الأولى.

شخصية مفاجأة لكريم عبدالعزيز في مسلسلات رمضان 2024 بمصر

سيكون أولى الفنانين الذين سيغيرون جلدهم في مسلسلات رمضان 2024 بمصر الفنان كريم عبد العزيز الذي سيقدم شخصية شريرة للمرة الأولى في تاريخه الفني من خلال تقديمه شخصية حسن الصباح، مؤسس طائفة الحشاشين، أخطر جماعة قتالية واغتيالية في التاريخ.

ومن خلال مسلسل الحشاشين سيشارك كريم عبدالعزيز بجانب عدد من الفنانين من بينهم فتحي عبدالوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

كما يشهد السباق الرمضاني لهذا العام خوض الفنانة نيللي كريم دراما الـ15 حلقة من خلال مسلسل فراولة التي تقدم من خلاله شخصية مندوبة مبيعات فى شركة عالمية متخصصة في بيع الإكسسوارات وتعد بجلب الطاقة.

ويشارك معها فى هذا العمل عدد من الفنانين من بينهم شيماء سيف وصدقي صخر وأحمد فهيم ومحمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك واخراج محمد على .

وهناك أيضا الفنان يحيى الفخراني الذي يخوض أيضا السباق الرمضاني بدراما الـ 15 حلقة للمرة الأولى فى تاريخه من خلال مسلسل عتبات البهجة الذي يقدم من خلاله شخصية يوتيوبر ويناقش مشاكله مع أحفاده.

ويشارك بجانب الفنان يحيى الفخراني عدد من الفنانين من بينهم جومانا مراد وخالد شباط وعنبة وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مدحت العدل ومقتبس عن قصة الروائي إبراهيم عبدالمجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة.