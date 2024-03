حدث ليلا: تسجيل صوتي يسبب أزمة داخل إسرائيل.. وهيلي تحقق فوزا أمام ترامب

في الوقت الذي خرجت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي تنتقد دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال ساعات متأخرة من الليل، استطاعت المرشحة الرئاسية نيكي هيلي أن تحقق انتصارها الأول أمام ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بينما يشهد الداخل الإسرائيلي أزمة كبيرة عقب نشر تسجيل صوتي يكشف تفاصيل مقتل 3 محتجزين إسرائليين بالخطأ مع إعلان عدد من كبار المسؤولين بجيش الاحتلال الإسرائيلي الاستقالة من مناصبهم.

تلك المفارقات هي مجموعة من الأحداث المهمة التي وقعت خلال ساعات متأخرة من الليل؛ ففي البداية ضجت وسائل الإعلام العالمية بمقطع فيديو لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، التي انتقدت خلاله طريقة دولة الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المباحثات الجارية، كما تطرقت إلى الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في غزة بجانب تشديدها على دعوات الإدارة الأمريكية لإقرار وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

What we are seeing every day in Gaza is devastating, and our common humanity compels us to act.



Given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire for at least the next six weeks. pic.twitter.com/mst8N9HxKa