نائبة الرئيس الأمريكي تنتقد دولة الاحتلال الإسرائيلي: يجب وقف فوري لإطلاق النار

وسط مفاوضات دولية واسعة بشأن هدنة جديدة في غزة، خرجت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تنتقد طريقة دولة الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المباحثات الجارية، مشددة على دعوات الإدارة الأمريكية لإقرار وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

جاء حديث نائبة الرئيس الأمريكي خلال تصريحاتها في مدينة سلما بولاية ألاباما؛ إذ قالت في خطاب وسط هتافات الحشود: «يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل، وهذا هو الاتفاق المطروح على الطاولة»، بحسب ما ذكرت شبكة الإذاعة الأمريكية "سي إن إن".

ويعد خطاب "هاريس" هو الإدانة الأكثر وضوحا من جانب مسؤول أمريكي كبير حتى الآن تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ تضمنت تصريحاتها: "نظرًا لحجم المعاناة الهائل في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار.. دعونا نحصل على وقف إطلاق النار. دعونا نجمع المحتجزين مع عائلاتهم. ودعونا نقدم الإغاثة الفورية لشعب غزة".

