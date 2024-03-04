نائبة الرئيس الأمريكي تنتقد دولة الاحتلال الإسرائيلي: يجب وقف فوري لإطلاق النار

وسط مفاوضات دولية واسعة بشأن هدنة جديدة في غزة، خرجت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تنتقد طريقة دولة الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المباحثات الجارية، مشددة على دعوات الإدارة الأمريكية لإقرار وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

تفاصيل حديث نائبة الرئيس الأمريكي

جاء حديث نائبة الرئيس الأمريكي خلال تصريحاتها في مدينة سلما بولاية ألاباما؛ إذ قالت في خطاب وسط هتافات الحشود: «يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل، وهذا هو الاتفاق المطروح على الطاولة»، بحسب ما ذكرت شبكة الإذاعة الأمريكية "سي إن إن".

ويعد خطاب "هاريس" هو الإدانة الأكثر وضوحا من جانب مسؤول أمريكي كبير حتى الآن تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ تضمنت تصريحاتها: "نظرًا لحجم المعاناة الهائل في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار.. دعونا نحصل على وقف إطلاق النار. دعونا نجمع المحتجزين مع عائلاتهم. ودعونا نقدم الإغاثة الفورية لشعب غزة".

What we are seeing every day in Gaza is devastating, and our common humanity compels us to act.



Given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire for at least the next six weeks. pic.twitter.com/mst8N9HxKa — Kamala Harris (@KamalaHarris) March 3, 2024

تعليق على ما حادثة شارع الرشيد

وأعادت الصفحة الرسمية لنائبة الرئيس الأمريكي على منصة التدوينات القصيرة "إكس" نشر مقطع الفيديو الخاص بتصريحاتها والتي تطرقت خلاله أيضا الحديث عن الأزمة الإنسانية في القطاع، بما في ذلك المذبحة التي وقعت في قافلة شارع الرشيد، موضحة: "لقد قُتل عدد كبير جدًا من الفلسطينيين الأبرياء، وقبل بضعة أيام فقط، رأينا أناسًا يائسين جياعًا يقتربون من شاحنات المساعدات، محاولين ببساطة تأمين الغذاء لعائلاتهم بعد أسابيع من عدم وصول المساعدات تقريبًا إلى شمال غزة، لقد كانوا قوبلت بإطلاق نار وفوضى".

وقالت كاملا هاريس حول الأزمة الإنسانية في غزة: "يجب أن أتناول الأزمة الإنسانية، ما نشهده كل يوم في غزة مدمر، لقد رأينا تقارير عن عائلات تأكل أوراق الشجر أو علف الحيوانات، ونساء يلدن أطفالاً يعانون من سوء التغذية دون رعاية طبية قليلة أو معدومة، ويموت الأطفال بسبب سوء التغذية والمرض".

وقالت هاريس: "الناس في غزة يتضورون جوعا. والظروف غير إنسانية، إنسانيتنا المشتركة تجبرنا على التحرك. وكما قال الرئيس جو بايدن يوم الجمعة، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بالحصول بشكل عاجل على المزيد من المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين الأبرياء المحتاجين".

وأدانت نائبة الرئيس الأمريكي موقف حكومة دولة الاحتلال، قائلة: "يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تبذل المزيد من الجهود لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير.، لا توجد أعذار. يجب عليها أن تفتح معابر حدودية جديدة، ويجب عليها ألا تفرض أي قيود غير ضرورية على إيصال المساعدات، ويجب عليها التأكد من عدم تعرض العاملين في المجال الإنساني والمواقع والقوافل للخطر".