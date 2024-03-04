موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان جميل برسوم

حالة من الحزن تسيطر على الوسط الفني برحيل الفنان جميل برسوم، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجاء ذلك بعد أيام من تكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وكشفت عائلة الفنان الراحل عن موعد ومكان عزاء وجنازة جميل برسوم، إذ أنَّه من المقرر أن يشيع جثمانه من مسقط رأسه في مدينة دمنهور.

وكان الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما أعلن وفاة الفنان جميل برسوم صباح اليوم، من خلال تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، وعبّر عددًا كبيرا من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن حزنهم لرحيل الفنان الكبير الذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية المميزة على مدار مشواره الفني الممتد.

موعد ومكان عزاء وجنازة جميل برسوم

ومن المقرر أن تقام جنازة جميل برسوم في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس في دمنهور، بينما يقام العزاء في نفس اليوم في تمام الساعة 7 مساءا.