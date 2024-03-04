اتحاد شباب كفرالشيخ ينظم الملتقى الأول للسلامة المرورية (صور)

أطلق اتحاد شباب كفر الشيخ، بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة، الملتقى الأول للسلامة المرورية تحت شعار «تلاقينا - تحركنا - تغيرنا»، لتبادل الأفكار والحلول، لتجاوز تحديات المرور، وتحقيق تنقل مستدام، وتعزيز السلامة على الطرق.

أهداف السلامة المرورية

وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم التي تلاها القارئ إبراهيم علاء، وتم عرض فيديو تسجيلي مع سائقي الميكروباص والتاكسي، بعد ذلك، قدمت نورهان طلعت، أمين لجنة العلاقات العامة بمركز كفر الشيخ بريزينتيشن توضيحي عن المشكلات المرورية وكيفية علاجها، ثم أدارات شيماء بدر، نائب المنسق العام لمركز كفر الشيخ جلسة بعنوان «الحوار والتعاون» بحضور اللواء حسن شمس الدين، ومجدي النجار، تحدثوا فيها عن أهداف السلامة المرورية، والتعريف الواسع للسلامة المرورية، ومحور السلامة المرورية، ومسؤولية المشاة والسائقين والدولة، والتعريف بقانون المرور.

وقدم محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، شهادة تقدير لأفضل مشرف قطاع، وأفضل منسق عام، وأفضل أمين لجنة مركزية وفرعية، وأفضل نائب منسق، وأفضل عضو نشط.

تبادل الأفكار والتجارب والتعلم

وأوضح رئيس الاتحاد، أنّ دور الاتحاد هو تأهيل ودفع كوادر وطنية، ونشر الوعي ودعم الدولة المصرية، لافتاً أنّ الملتقى فرصة لتبادل الأفكار والتجارب والتعلم والاستفادة من خبرات المتخصصين والمتحدثين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الملتقى يهدف إلى تبني كافة الخطط والبرامج واللوائح المرورية، والإجراءات الوقائية، للحد من وقوع الحوادث المرورية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات وأمن البلاد ومقوماتها البشرية والاقتصادية.