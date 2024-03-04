جامعة كفر الشيخ تنظم المؤتمر العلمي العاشر لكلية الصيدلة اليوم

تُنظم كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ، المؤتمر العلمي العاشر، تحت عنوان «نحو رعاية صيدلانية تطبيقية تخدم صحة الإنسان»، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع النقابة الفرعية للصيادلة بكفر الشيخ، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور رمضان أحمد الدوماني، عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد فهمي حسين، نقيب صيادلة كفر الشيخ.

أبرز محاور المؤتمر

ويناقش المؤتمر خلال فعالياته، الجديد في الأبحاث العلمية والتطبيقية بالعلوم الصيدلانية، التي تُساهم في خدمة صحة الإنسان، من خلال الجلسات والمحاضرات العلمية وورش العمل.

ومن المقرر أنّ يجري خلال المؤتمر، تكريم عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة تدريس كليات الصيدلة، على مستوى الجامعات المصرية، إيمانا بالدور الفعال الذي تؤديه كليات الصيدلة في خدمة المجتمع.

جدير بالذكر أنّ كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ، أُنشأت بالقرار الجمهوري رقم 52 لعام 2013، وجرى تخصيص مبنى مكون من 6 طوابق داخل حرم الجامعة، بجوار كلية التربية «مبنى كلية العلوم سابقا» كمقر مؤقت لكلية الصيدلة، وجرى تجهيز معامل الكلية بالبنشات المعملية، طبقا للمواصفات القياسية العالمية والأجهزة والخامات وإعداد قاعات الدراسة، وإنشاء مبنى جديد للكلية.

أقسام كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ

وتضم كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ، 8 أقسام، هي:

1- قسم الكيمياء الحيوية.

2- قسم الكيمياء الصيدلية.

3- قسم العقاقير.

4- قسم الصيدلة الإكلينيكية.

5- قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية.

6- قسم التكنولوجيا الصيدلية.

7- قسم الميكروبيولوجي والمناعة.

8- قسم الأدوية والسموم.