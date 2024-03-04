رغم رحيله.. جميل برسوم حاضر للمرة الأخيرة في رمضان 2024

يشارك الفنان جميل برسوم في مسلسل فراولة مع الفنانة نيللي كريم بالموسم الرمضاني 2024 والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي.

وقبل رحيله، عبّر الفنان جميل برسوم في تصريحات لـ«الوطن» عن سعادته بالتواجد على الساحة الفنية، قائلًا: «أنا واخد حقي تالت ومتلت حسب تقسيمة ربنا ومش مظلوم، بدليل إني لسة بشتغل في السن ده يعني أنا مطلوب في السوق».

وأضاف: «اتولدت في زمن المسرح كان ليه رهبة وكانوا 11 مسرح منورينـ لكن التمثيل الحقيقي بالنسبة لي من خلال الدراما، وجيلي لم يتأثر بالسوشيال ميديا لأن العمل الفني جماعي ويعتمد على الموهبة».

وفاة الفنان جميل برسوم

وأعلن الأب بطرس دانيال وفاة الفنان جميل برسوم من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد أسبوع من تكريمه بالمهرجان المصري الكاثوليكي للسينما في دورته الثانية والسبعين، ومن المقرر أن تُقام مراسم الجنازة والعزاء في كنيسة الشهيد مارجرجس في مسقط رأسه بدمنهور.