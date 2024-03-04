بعد إعلان وفاته اليوم.. ما آخر أمنية للفنان جميل برسوم؟

أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عن وفاة الفنان جميل برسوم من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان الفنان جميل برسوم كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أمنية حياته قبل وفاته وهي أن يتم تقدير مشواره الفني وتكريمه وهو على قيد الحياة قائلا :«بقالي 10 مهرجانات فنية بستني حد يفتكرني أو يكرمني ومش بلاقي وكنت بغير من زملائي اللي بيتكرموا وقولت يارب تكريم ليا قبل ما أودع وأموت».

تكريم الفنان جميل برسوم قبل وفاته في مهرجان المركز الكاثوليكي

وكرم المهرجان المصري الكاثوليكى للسينما في دورته الـ72، الفنان جميل برسوم بجائزة خاصة خلال حفل الافتتاح، وكان آخر أعمال الفنان جميل برسوم مشاركته فى فيلم أنا وابن خالتى مع الفنان سيد رجب وبيومي فؤاد، والذي تم عرضه خلال الموسم السينمائي الماضي.