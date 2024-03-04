«زراعة المنوفية»: ارتفاع إنتاجية «الكرنب» إلى 3406 أطنان خلال الموسم الشتوي

قال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إن محصول الكرنب من أكثر 5 خضروات زراعة في المحافظة خلال الآونة الأخيرة، إذ بلغت المساحة المزروعة منه 301 فدان موزعة على عدد من المدن والقرى، والسبب يرجع إلى الخصوبة العالية التي تتمتع بها الأراضي بالمنوفية.

إجمالي إنتاج الكرنب

وأكد وكيل وزارة الزراعة في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ متوسط إنتاج الفدان في محصول الكرنب يبلغ 11.2 طن بينما يبلغ الإنتاج الإجمالي 3406 أطنان خلال العروة الشتوية الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ هناك عددًا كبيرًا من المزارعين يعتمدون على الكرنب في أراضيهم للاكتفاء الذاتي منزليًا والربح منه وبيعه في الأسواق المحلية.

أسعار الكرنب

وقال إسلام مرزوق المقيم بقرية البرانية بمحافظة المنوفية، إنه يحرص على زراعة أرضه بالكامل من الكرنب منذ فترة طويلة، ويبلغ متوسط إنتاج الفدان بين 10 و12 طنًا خلال عملية الحصاد، إضافة إلى استقرار سعره ويتراوح بين 14 و20 جنيهًا في الأسواق، ويعتبر من الأكلات الشهيرة في الأرياف خصوصا بفصل الشتاء.