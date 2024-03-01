«زراعة المنوفية»: إجمالي إنتاج البطاطس في موسم العروة الشتوية 1937 طنا

أكد المهندس محمد التركاوي وكيل مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، أنّ إجمالي إنتاج محصول البطاطس بلغ 1937 طنًا بمتوسط إنتاج 9.8 طن للفدان الواحد، وذلك خلال موسم العروة الشتوية الذي بدأ في شهر أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أّن إجمالي المساحة المزروعة من البطاطس بالمحافظة 195 فدانًا.

سعر كيلو البطاطس في المنوفية

وقال رضا الصاوي رئيس شعبة المحاصيل الزراعية في المنوفية، إنّ إنتاجية محصول البطاطس هذا العام جيدة داخل الأراضي الزراعية في المنوفية، إذ بلغ متوسط إنتاج الفدان بين 9 و13 طنًا، وسعر الكيلو يتراوح بين 8 و10 جنيهات، وأنّ فترة حصاد العروة الشتوية تكون خلال شهري يناير وفبراير.

ويقول سامح الحناوي أحد المزارعين في مدينة تلا، إنه حرص على زراعة أرضه بالكامل بمحصول البطاطس، وعملية الحصاد هذا الموسم شهدت إنتاجية جيدة.

تصدير البطاطس إلى الخارج

وقال محدين شاهين أحد المزارعين في قرية دناصور بمدينة الشهداء، إنه زرع بطاطس القلي التي تتميز بلونها الأحمر، لذا يستفيد من بيعها في السوق المحلية، فضلًا عن تصدير البطاطس إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الإنتاج هذا العام ممتاز نظرًا لاعتدال المناخ وتوفير جميع مستلزمات الزراعة للفلاحين.