«زراعة المنوفية»: 3163 طن إنتاجية محصول الباذنجان بالعروة الشتوية

قال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إن إجمالي إنتاج محصول الباذنجان في العروة الشتوية بلغ 3163 طنا، بمتوسط إنتاج 15.7 طن للفدان الواحد.

المساحة المزروعة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدد كبير من القرى تهتم بزراعة الباذنجان على مستوى محافظة المنوفية، مشيرا أن إجمالي المساحة المزروعة من الباذنجان بلغت 201 فدان، ويعتبر هذا المحصول ضمن 5 خضروات هي الأكثر زراعة بالمحافظة.

حصاد محصول الباذنجان

وقال فوزي بكار أحد المزارعين في قرية الروضة بمركز بركة السبع، إن محصول الباذنجان أعطى إنتاجية جيدة هذا العام، حيث يبلغ متوسط إنتاج الفدان بين 15 و 16 طن، بينما سعر الباذنجان في الأسواق يتراوح بين 8 و 11 جنيها، ويخرج من الأراضي بأسعار تتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

وتابع «بكار»، أن محصول الباذنجان يمكن زراعته 3 مرات خلال العام، ويفضل أن يزرع في الأجواء الحارة، ويستمر في الأرض لمدة بين 3 إلى 4 أشهر، وبعد ذلك يتم حصاده، بالإضافة إلى أنه لابد من توافر الأسمدة الزراعية التي تساعده في النمو خصوصا في فصل الشتاء.