حي الجمرك في الإسكندرية يحتفل بيوم المرأة وينظم معرضا لذوي الهمم (صور)

أكدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، تنظيم عدد من المبادرات التوعويه احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، حاضر فيها الشيخ هاني فرحات فرج، واعظ الأزهر الشريف، وشيماء عزت من إدارة التثقيف الصحي بالجمرك الطبية.

تنظيم ندوة دينية

وأشارت «خليفة»، إن الندوة الدينية تناولت أهمية دور المرأة في الإسلام، وحسن الخلق في المعاملات الإنسانية بالمجتمع والتمسك بالشريعة الإسلامية، من خلال الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، كما قام بتحفيز الفتيات على الاجتهاد لتحقيق آمالهن وتحقيق أحلامهن واكتساب الخبرات اللازمة لتمكينهن داخل مؤسسات الدولة. ‏

وأشارت إلى تنظيم توعية صحية حول أهمية المبادرات الرئاسية الصحية مثل سبل مكافحة الأنيميا والتقزم ودعم صحة المرأة، وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومخاطر الزواج المبكر والحمل المتكرر على صحة المرأة.‏

معرض لذوي الهمم

وأوضحت رئيس حي الجمرك، إلى إقامة معرض للأسر المنتجة من ذوي الهمم، حيث تنوعت المنتجات ما بين مشغولات يدوية وزخارف ومأكولات وغيرها من المنتجات المختلفة والمتنوعة، التي تتميز بجودتها وتنوعها.

وأقيم المعرض بالتعاون بين إدارة اللجان والمجالس ومدير لجنة حماية الطفولة، والاتصال السياسي ومنسق وحدة السكان، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ، ويضم المعرض 28 عارضة، وذلك في إطار إتاحة الفرص للعارضين من ذوي الهمم والإحتياجات الخاصة للترويج عن منتجاتهم ورفع مستوى المعيشة ،وتوفير حياة كريمة لأبنائهم.