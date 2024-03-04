طارق الشناوي ينعى الفنان جميل برسوم: صاحب رصيد درامي متميز

نعى الناقد طارق الشناوي، الراحل جميل برسوم الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفق ما أعلنه الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما في تدوينة عبر حسابه بـ«فيس بوك»، وجاء رحيله بعد أيام قليله من تكريمه في الدورة الـ72 من مهرجان المركز الكاثوليكي.

وقال الشناوي عن الفنان الراحل جميل برسوم، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «رحل الفنان الجميل جميل برسوم، ترك هذا الموهوب رصيدا دراميا متميزا، واستطاع من خلال تلك المساحات الضئيلة التي أُتيحت له أن يسطع ويعلن عن نفسه».

وأضاف: «وداعا الفنان الكبير الذي لم يسبق لي لقاءه إلا فقط من خلال الشاشة، ولكن بسبب مصداقيته وكأنني حقا أعرفه عن قرب».

أعمال الفنان جميل برسوم

أعمال فنية عديدة قدمها الفنان جميل برسوم على مدار مسيرته الفنية وصلت لنحو 100 عمل بين المسرح والدراما التلفزيونية والسينمائية، أبرزها «ولاد العم، الكنز، الفيل الأزرق، ومن 30 سنة، وفي الدراما التلفزيونية حقق ردود أفعال إيجابية من خلال شخصية «الجد عطية» التي قدمها في مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي في موسم الدراما الرمضانية 2024.