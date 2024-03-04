«السياحة» تحتفل بالذكرى الـ90 لافتتاح متحف الإسماعيلية.. «يضم 6 آلاف قطعة أثرية»

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنّ القطاع يحتفل اليوم بالذكرى الـ90 لافتتاح متحف الإسماعيلية الذي تم افتتاحه رسميا للجمهور في مثل هذا اليوم من عام 1934، لافتا إلى أنّ المتحف أحد أقدم المتاحف الإقليمية في مصر، ويقع في حي الإفرنج، وهو أحد الأحياء القديمة بمدينة الإسماعيلية.

المتحف مصمم على شكل معبد أو صرح

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنّ بداية متحف الإسماعيلية كانت عام 1911 ميلاديا حيث أُنشئ آنذاك كمتحف مفتوح على شكل صرح أو معبد مصري قديم، مشيرا إلى أنّ المتحف افتتح لأول مرة للجمهور في 4 مارس عام 1934م.

2000 قطعة أثرية

وأشار القطاع إلى أنّ متحف الإسماعيلية يضم نحو 6 آلاف قطعة أثرية، يُعرض منها نحو 2000 قطعة تغطي مختلف المراحل التاريخية للحضارة المصرية، موضحا أنّ سيناريو العرض المتحفي بمتحف الإسماعيلية يتناول بعض الموضوعات المهمة منها الحياة اليومية والكتابة والحلى وأدوات الزينة، الحرف والصناعات والآلهة والأساطير الإغريقية، إضافة إلى الحجرة الجنائزية التي يعرض بها بعض شواهد القبور من الآثار المستردة.