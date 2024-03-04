البابا تواضروس يترأس جنازة الأنبا بيسنتي اليوم بالكاتدرائية المرقسية

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جنازة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، اليوم، في الثالثة عصرًا، بحضور أعضاء المجمع المقدس.

كانت الكنيسة أعلنت وفاة الأنبا بيسنتي، أمس، وذكرت في بيان رسمي: «رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراعٍ طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفًا».

ونعى البابا تواضروس أسقف حلوان الراحل قائلًا: «لقد كرّس نيافة الأنبا بيسنتي حياته بكاملها لله، وخدم الكنيسة بكل إخلاص وأمانة، وبساطة قلب، وتحمل المسؤوليات المتعددة التي كُلِفَ بها منذ شبابه المبكر، إلى أن عطله المرض الذي أَلَّمَ به في السنوات الأخيرة، فاحتمله بشكر ورضا».

معلومات عن الأنبا بيسنتي

ولد الأنبا بسنتي، أسقف حلوان والمعصرة الراحل، في محافظة الجيزة عام 1941. نال بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1962، ثم الماجستير في الكيمياء الحيوية عام 1969، وعمل باحثًا لمدة 8 سنوات.

ودخل حياة الرهبنة في عام 25 أغسطس 1971 في دير أبو مقار بوادي النطرون لينتقل بعد 3 أيام ليذهب لدير الأنبا بيشوي، سيم قسًا في 12 نوفمبر 1972، وعُيِّنَ أمينًا لدير الأنبا بيشوي سنة 1973، في نفس العام انتدبه البابا شنودة الثالث للإشراف على كنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتي، وعمل مشرفا روحيا على الكلية الإكليريكية في عام 1975.

وفي يوم 12 يوليو 1975 رقي قمصًا بيد البابا شنودة الثالث وذكل في دير البراموس، عينه البابا شنودة سكرتيرًا خاصًا له في عام 1980، وبعدها بستة سنوات رسمه البابا شنودة أسقف عام 1986، ثم بعد ذلك رسمه أسقف على إيبارشية حلوان والمعصرة 1988.