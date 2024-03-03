البابا تواضروس ناعيا الأنبا بيسنتي: «كرس حياته لله وخدم الكنيسة بأمانة وإخلاص»

نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، الراحل، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبنة أكثر من 53 سنة منها 38 سنة أسقفًا.

البابا تواضروس ينعى الأنبا بيسنتي

وجاء نص النعي: «قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون على رجاء القيامة الأسقف الجليل مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، الذي رقد في الرب اليوم، عن عمر قارب 83 سنة، قضى منها أكثر من 53 سنة في الحياة الرهبنة، منها 38 سنة أسقفًا.

وتابع البابا تواضروس: «لقد كرس نيافة الأنبا بيسنتي حياته بكاملها لله، وخدم الكنيسة بكل إخلاص وأمانة، وبساطة قلب، وتحمل المسؤوليات المتعددة التي كُلِفَ بها منذ شبابه المبكر، إلى أن عطله المرض الذي أَلَّمَ به في السنوات الأخيرة، فاحتمله بشكر ورضا».

وأضاف «نثق أنه سينال نصيب العبد الأمين الممدوح من السيد الرب القائل: "نِعِمَّا أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَالأَمِينُ كُنْتَ أَمِينًا فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ. (مت ٢٥: ٢١)».

واختتم قائلا «خالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو والشمامسة وللشعب والأراخنة والخدام والخادمات».