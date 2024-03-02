البابا تواضروس يدشن كنيسة الأنبا أنطونيوس في حدائق القبة

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي، اليوم، من كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس الملحقة بكنيسة أبي سيفين بحدائق القبة، بمشاركة عدد من الأساقفة أعضاء المجمع المقدس.

تعليمات لحضور تدشين كنيسة الأنبا أنطونيوس

وكان المركز الإعلامي لكنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين في حدائق القبة أعلن تعلیمات حضور تدشين كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، وهي كالتالي:

- تبدأ الصلاة الساعة الخامسة صباحاً.

- لن يُسمح بالدخول إلا بإظهار الدعوة الشخصية وبطاقة الرقم القومي.

- لحاملي دعوة كنيسة الأنبا أنطونيوس لن يسمح بالدخول بعد الساعة السادسة والنصف.

- استقبال الآباء الأساقفة والكهنة والشخصيات العامة من باب كنيسة أبي سيفين الرئيسي بشارع الأرمناوي، واستقبال حضور الشعب من باب مبنى الخدمات بشارع أحمد قمحة.

- رجاء الالتزام بالأماكن المحددة للجلوس، وعدم الحركة، واتباع إرشادات كشافة الكنيسة للحفاظ على نظام اليوم.

تفاصيل اجتماع كهنة كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية

وفي سياق متصل، عقد كهنة كنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية اجتماعهم الدوري، في كنيسة الشهيد مار جرجس بحمامات القبة بحضور الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع.

وهنأ كهنة الإيبارشية الأنبا ميخائيل بحصوله على درجة الدكتوراه من الكلية الإكليريكية في موضوع بعنوان «الإخلاء الإلهي بين التعليم الكتابي والتقليد الآبائي والليتورجي»، تلاه مناقشة بعض الأمور الرعوية التي تخص القطاع، كما تم وضع خطة العمل للعام الجديد.

وأكد الأنبا ميخائيل، ضرورة الاهتمام بصلاة المخدع وتشجيع الشباب والخدام على القراءة، كما شكر الآباء الكهنة لاهتمامهم بمعهد كينونيا الخاص بتعليم الكتاب المقدس، وكذلك المعهد القبطي للدراسات النفسية، لما لهما من دور مهم في التوعية والتعليم، وأيضًا الدور المجتمعي الذي يقوم به قطاع «القبة» من خلال مستشفى الحياة بحمامات القبة والمستوصفات الطبية التي تم تأسيسها من خلال بعض المؤسسات التنموية.