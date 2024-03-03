البابا تواضروس يترأس جنازة الأنبا بيسنتي بالكاتدرائية المرقسية غدا

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة جنازة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية غدًا الاثنين، الساعة الثالثة عصرًا.

البابا تواضروس يترأس جنازة الأنبا بيسنتي

وأكد الأنبا دانيال، مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، لـ«الوطن» أنه من المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني صلاة تجنيز أسقف المعصرة الراحل، وذلك بحضور أعضاء المقدس.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، وفاة الأنبا بيسنتي، في بيان، قالت فيه: «رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفًا».