«مينا» فقد وزنه بسبب «الجري ورا الكلاب»: اشتريت صحتي

«مشورة صديق» من هنا كانت البداية التى انطلق من ورائها مينا ثروت، حين أشار عليه صديقه بمشاركته فى الجرى وراء الكلب الخاص به، لم يتعدّ الأمر عن كونه رحلة قطعها الشاب العشرينى برفقة صديقه، لكنه لم يعلم أنها «بوابة الخير»، التى فتحت أمامه الطريق لإنقاص وزنه المفرط والوصول إلى الجسم المثالى الذى أكسبه الثقة فى النفس ومكنه من العمل بجدارة فى مهنته كمهندس مدنى يُسارع مع زملائه دون كسل أو تأخر فى الحركة.

رحلة شاقة مليئة بالتحديات خاضها الشاب العشرينى، بعدما صار لعدة سنوات متبعاً عادات غذائية خاطئة زادت من وزنه بصورة مفرطة أصابته بضغوط نفسية أفقدته الرغبة فى قياس وزنه: «وصلت لـ105 كيلو.. ماكنتش حابب أقيس وزنى تانى»، حاول اتباع بعض الأنظمة الغذائية، لكن الفشل كان مصيرها فى كل مرة: «فقدت الأمل إنى أكمل».

رحلة مليئة بالتحديات خاضها «مينا» لفقدان وزنه

ومع زيادة وزنه تعرّض «مينا» لبعض المواقف التى زادت من حزنه، كان أحدها فى عجزه عن شراء ما يحلو له من الملابس: «ماكانش عندى رفاهية إنى أختار حاجة.. بادور على مقاسى حتى لو شكلها مش عاجبنى»، ليمتد شعور الشاب العشرينى، حين كان طالباً فى كلية الهندسة، متذكراً تعرّضه للسقوط فى أحد مواقع التدريب العملى: «محدش خد باله.. لكن بينى وبين نفسى كنت متضايق».

ووسط كل المحاولات التى سعى إليها «مينا» أشار عليه صديقه بالجرى معه وراء الكلب الخاص به كنوع من الرياضة التى يمكنه ممارستها، ليوافقه الشاب العشرينى الذى التمس أولى نتائجها حين عاد إلى المنزل رافضاً أن يمحو ما بذله من مجهود بدنى بتناوله المزيد من الطعام: «صعب عليّا أبوظ المجهود وقُلت مش هاكل»، ربما كانت المرة التى اتخذها الشاب العشرينى بجدية وإرادة ويقرّر ممارسة رياضة الجرى بشكل يومى لمدة ساعة كاملة، ومن ثم وضع نظاماً غذائياً صحياً لطعامه: «طبعاً كنت باعانى فى الأول.. بس مبسوط إنى شايف نفسى باخس».

وعقب 3 أشهر متواصلة من الرياضة المستمرة والنظام الصحى فقد «مينا» قرابة الـ40 كيلوجراماً، ووصل الشاب العشرينى إلى وزنه المثالى ليصبح 65 كيلوجراماً، مواصلاً إنجازه بالذهاب إلى الصالات الرياضية لشد جسده من الترهلات: «بقيت أروح الجيم وبالعب رياضة علشان أظبط شكل جسمى».

إنجازات «مينا» فى وصوله إلى الوزن المثالى امتد تأثيرها فى اكتساب الثقة بالنفس وحبه لمظهره «شكلى لما باجرى وأنا رفيع أفضل كتير طبعاً»، بالإضافة إلى التحاقه بالعمل كمهندس بصورة أفضل عما وقتما كان بوزن زائد: «طبعاً فرق معايا فى الشغل.. ماكنتش هاعرف أشتغل، لأن شغلى محتاج حركة سريعة وكمان أطلع على السقالة وسط الصنايعية».

بشعور الفرحة والفخر بما حققه «مينا» من إنجاز وجّه نصيحته إلى أصحاب الوزن الزائد، قائلاً: «ماتأجلش القرار.. لازم تبدأ وتاخد الخطوة، وهتلاقى النتيجة، لكن أهم حاجة يكون عندك إرادة قوية إنك تكمل».