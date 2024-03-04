1500 أغنية بتوقيع الموجي.. رحلة «توأم العندليب» في ذكرى ميلاده

موسيقار متفرد بألحانه، فأصبحت «كاملة الأوصاف»، بصمته الخاصة والمتميزة خلال أدائه أعطته حضورا بارزا على خريطة الغناء في العالم العربي، إذ أثرى المكتبة الموسيقية بأكثر من 1500 لحن، ورغم رحيله منذ أكثر من 100 عام، لا تزال أعماله خالدة في قلوب وذاكرة الجمهور العربي، هو الموسيقار الراحل محمد الموجي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1923، بمحافظة كفر الشيخ.

مشوار الموسيقار محمد الموجي

محمد الموجي، أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربى، فلم يقلد أحدا ممن سبقوه، بل أنه صاحب مدرسة غنائية خاصة، بسبب موهبته المليئة بالإحساس، والتي فرضت نفسها على الساحة الموسيقية فأصبح جزءا أصيلا من نجاح عدد كبير من كبار الفنانين في الوطن العربي، وفق ما استعرضه برنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، عبر فضائية «dmc»، في تقرير بعنوان «لحن أكثر من 1500 أغنية.. أبرز المحطات في حياة الموسيقار محمد الموجي في ذكرى ميلاده».

ألقاب كثيرة تمتع بها الموسيقار الراحل محمد الموجي، من بينها «صاحب أنامل ذهبية»، حيث كان يقدر معنى الكملة ويضفي عليها جمالا بإحساسه وأذنه الموسيقية، خاصة أنه كان عازفا للعود في سن صغيرة، فنجح في أن يغير من شكل الموسيقى والألحان التي ساهمت في إثراء أغاني كبار النجوم من بينهم توأمه عبد الحليم حافظ، حتى لُقب بـ«توأم العندليب»، فضلا عن تلحينه أغاني لأم كلثوم وفايزة أحمد ووردة وشادية ونجاة الصغيرة وغيرهن.

تعاون محمد الموجي وعبدالحليم حافظ

«صافيني مرة»، كانت باكورة التعاون بين محمد الموجي وعبدالحليم حافظ، بعدها قال «الموجي» في تصريحات صحفية له قبل رحيله: «من حقي القول بإن قصة حياتي هي عبد الحليم حافظ، بدءا من صافيني مرة اللي لما عرضتها على العندليب قالي سأغنيها ورزقي ورزقك على الله يا موجي، ختاما برائعة نزار قباني قارئة الفنجان»، بعدما ارتبطا معا برحلة غناء ناجحة قدم فيها الموجي 88 أغنية لعبدالحليم.

لم يقف تعاون الموجي الحاصل على دبلوم الزراعة، مع عبدالحليم حافظ، بل حقق نجاحا كبيرا مع كوكب الشرق أم كلثوم، وشكّل معها ثنائيا مميزا، إذ كانت أغنية «للصبر حدود»، باكورة تعاونهما سويا، وفي أواخر سنوات مشوارها الفني قال محمد الموجي إن أم كلثوم «صوتها شاخ» بعدما كان يصل للمقامات العالية.

تعاون الموجي مع أم كلثوم

لم يتوقف إبداع محمد الموجي على تقديم ألحان للمطربين، لكنه سلك طريق التلحين لفوازير «ألف ليلة وليلة» مع الفنانة نيللي، وفوازير الفنانة ليلى علوي، وفوازير الفنانة شيريهان، ليترك بصمة مع كثيرين على مستوى الوطن العربي، ليرحل الموسيقار العالمي وتبقى ألحانه خالدة بعد أكثر من نصف قرن.