«خست 40 كيلو في 6 سنين فبقت خبيرة».. خدوا النصيحة من «هبة»

فرحة ارتسمت على وجه هبة طارق حين كانت فى جولة مع صديقتها العروس داخل أحد المحلات الخاصة بفساتين الأفراح، لكنه شعور لم يدُم سوى دقائق معدودة قبل أن تصطدم الفتاة العشرينية، آنذاك بكلمات تلقتها من العاملة بالمحل التى وصفت المقاسات المناسبة لجسدها بـ«الخاصة»، جملة جاءت بمثابة جرس إنذار أيقظ «هبة» من آثار السمنة المفرطة التى قرّرت مواجهتها فى رحلة استمرت على مدار 6 أعوام أكسبتها جسداً رشيقاً وحياة مليئة بالخطوات الواثقة.

منذ طفولتها وقعت «هبة» فى حب الأطعمة التى أكسبت جسدها السمنة، حاولت مقاومتها بالكثير من الأنظمة الغذائية التى سرعان ما تلاشت آثارها حين خالفت القواعد الصارمة: «كنت باخس وبارجع تانى»، وعلى هذا الحال صارت الفتاة الثلاثينية التى تعرّضت لضغوط نفسية سيئة بوفاة والدها، ليكون الطعام هو وسيلتها الوحيدة للتعبير عن حزنها: «طول ما أنا قاعدة كنت باكل».

ضغوط «هبة» النفسية أكسبتها الوزن الزائد

ومن كثرة الطعام عانت «هبة» آثار السمنة، إذ وصل جسدها إلى 117 كيلوجراماً، وبدأت تواجه صعوبة فى الحركة وضيقاً فى التنفس، فضلاً عما واجهته من النظرات الحاملة للتنمّر والمضايقات: «كنت باسمع كلام مش حلو.. وكمان فيه شغل ماتقبلتش فيه بسبب وزنى».

ورغم ذلك حاولت «هبة» سد أذنيها إلى أن واجهت أثر الكلمة التى تلقتها من عاملة محل الفساتين: «لما لقيت البنت بتبص لى وتقول لى انتِ فساتينك مقاسات خاصة.. دى الجملة اللى جابت لى الناهية»، وقتها قرّرت الفتاة الثلاثينية إجراء عملية تكميم المعدة، لمساعدتها فى إنقاص الوزن، لكنها الخطوة التى أجرتها بعد عام كامل من القراءة والاطلاع.

ومن اليوم التالى للعملية التى أجرتها الفتاة الثلاثينية قبل 6 أعوام، بدأت فى ممارسة رياضة المشى واتباع الأنظمة الغذائية الصحية، التى حافظت بها على آثار العملية، إذ وصل جسدها إلى 69 كيلوجراماً، ومن ثم الذهاب إلى صالات «الجيم» لشد الترهلات من جسدها.

خاضت «هبة» رحلة استمرت 6 أعوام لمكافحة السمنة

ووسط ما حققته «هبة» من إنجاز حول مكافحة السمنة، قررت الحصول على دورات فى التغذية السليمة لمعرفة كيفية التعامل مع جسدها دون حرمانه مما تشتهيه الأنفس: «باعمل توازن فى الأكل وماباحرمش نفسى من حاجة.. بس كل حاجة بمقدار».

تواصل «هبة» حصد إنجازاتها من مكافحة السمنة بنظرات الفخر التى باتت تتلقاها ممن يلاحظون التغييرات التى مرّت بجسدها وقدرتها على الحفاظ على آثار العملية: «العامل الأكبر فى العملية على الشخص»، فضلاً عن كونها أصبحت من المؤثرين فى أصحاب الوزن الزائد من خلال مساعدتهم ببعض النصائح الصحية: «باحاول أشجعهم يخسوا ويكملوا».

وما زالت «هبة» تسير فى رحلتها نحو الحفاظ على ما اكتسبته من إنجازات نفسية وجسدية، رافعة شعاراً تُردّده لأصحاب السمنة المفرطة: «إحنا بناكل علشان نعيش.. مش عايشين علشان ناكل.. السمنة بتضيّع عليكم حاجات كتير».