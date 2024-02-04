«هتخس من غير ما تحس».. 3 أعشاب طبيعية تساعدك على التخلص من الوزن الزائد

الوزن الزائد يكون مصاحبًا عادة للكثير من المشكلات الصحية، إذ تتطلب عملية التخلص منه وقتًا طويلاً، ويمكن حرق الدهون والتخلص منها تدريجيا عبر إضافة الأعشاب الطبيعية إلى وجباتك اليومية، الأمر الذي يساعد بدوره في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، حيث تعمل الأعشاب على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتساعد جسمك على النزول بشكل أسرع.

وقدم موقع «thehealthsite» أعشاب فعالة لحرق الدهون، إذ تساعد في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، التي تكون سببًا رئيسيًا لتكوين الكرش، والتي يمكن استعراضها في التقرير التالي..

3 أعشاب طبيعية تساعد في التخلص من الوزن الزائد

- القرفة

فوائد عدة تحتوي عليها القرفة، باعتبارها واحدة من أشهر أنواع التوابل، فلا يقتصر استخدامها على الطعام فحسب، فهي ذات فعالية كبيرة لإنقاص الوزن، إذ تعمل على موازنة مستويات السكر في الجسم، ما يحد من الرغبة في تناول الطعام.

وعلقت ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلة إن شرب القرفة يٌساعد بدوره في حرق الدهون، لأنه يساهم بشكل كبير في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، لأنه يعمل على فقدان الوزن.

- الكمون

تساعد بذور الكمون في حرق السعرات الحرارية، بشكل أسرع عن طريق زيادة سرعة التمثيل الغذائي وتحسين عملية الهضم، وذلك عبر نقع ملعقتين كبيرتين من بذور الكمون، في الماء لفترة طويلة، ومن ثم تصفيته وشربه على معدة فارغة، لأنه يساعد في التقليل من الانتفاخ وتكوين الغازات.

- الفلفل الأسود

يعمل الفلفل الأسود على حرق الدهون بسبب احتوائه على عدد من العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات A وC وK، وعددًا من المعادن، إذ ثبتت فعاليتها في إنقاص الوزن، كما أنها تحتوي على عددًا من الأحماض الدهنية الصحية، ما يجعلها مخزنًا لفوائد صحية أخرى.