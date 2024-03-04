عادات غير صحية عند تناول القهوة.. ابتعد عنها واحمي صحتك

يقبل الكثيرون على تناول القهوة بشكل يومي وخاصةً في الصباح، وتعتبر من العادات الأساسية لأنها تمنحهم اليقظة والطاقة، كما تحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي تفيد الجسم، ويميلوا إلى تناولها وفقًا لأذواقهم، والبعض لا يستطيع التخلي عنها، ويشربها قبل الإفطار، ورغم الفوائد الصحية للقهوة إلا أنه ممارسة بعض العادات غير الصحية عند تناول القهوة، يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشاكل.

وحذر الدكتور شادي عبد العال، خبير التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من 3 عادات غير صحية عند تناول القهوة، ونستعرضها في السطور التالية.

شرب القهوة بدل الإفطار

1- اعتاد الكثيرون على استبدال وجبة الفطور بكوب القهوة، على الرغم من أنها الوجبة الأهم في اليوم، ولا يمكن الاستغناء عن الإفطار لأن بذلك يستغني الشخص عن فوائد غذائية عدة، كما أن شرب القهوة على معدة فارغة تكون مدمرة للجسم، وتؤدي لإنتاج حمض المعدة، ويسبب اضطرابات في المعدة وحدوث ارتجاع في المريء عند الأشخاص الذين يعانون من حموضة.

شرب القهوة قبل النوم

2- تناول القهوة قبل النوم من أكثر العادات غير الصحية التي يقوم بها الأشخاص، لأن الكافيين الموجود بها يؤدي إلى الاستيقاظ طوال الليل، ويحدث اضطرابات في جهاز المناعة ويؤثر بالسلب على الحالة المزاجية بشكل كبير، كما أنها تؤدي إلي ضعف في الطاقة طوال اليوم التالي، وقلة التمثيل الغذائي، لذا يجب عدم تناول القهوة قبل عدة ساعات من النوم، والاكتفاء بشرب الماء أو الأعشاب.

عدم شرب كمية مياه كافية

3- في كثير من الأحيان يعتمد الأشخاص على شرب القهوة وينسوا شرب الماء، وذلك يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، ويؤثر بشكل مباشر على صحة الجلد وحدوث مشكلات واضطربات عديدة في الهضم، لأن الشخص لا يبالي بأهمية المياه، كما أنها تؤثر على صحة الأسنان ولونها، فضلًا عن تؤثر على مستوى الطاقة وعدم امتصاص المواد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على المفاصل، كما أن الكافيين يحفز الجسم على التخلص من السوائل عن طريق عملية إدرار البول.