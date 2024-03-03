توجيهات مهمة لـ«وزير التعليم» أثناء تفقده مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من المدارس ضمن زيارته إلى محافظة المنيا، لمتابعة انضباط سير العام الدراسي 2023-2024، وانتظام العملية التعليمية.

وفي مستهل جولته، تفقد الوزير مدرسة المنيا الجديدة الرسمية للغات التابعة لإدارة المنيا التعليمية، وشاهد حصة التربية الرياضية، ووجّه الوزير معلمة التربية الرياضية بشرح أهمية التدريبات الرياضية، ومدى الاستفادة من النشاط الرياضي، وأهمية إدراك الطلاب للتأثير الإيجابي لكل تدريب على الجسم.

وزير يجري حوارا مع الطلاب

كما تفقد الوزير عددا من قاعات رياض الأطفال، ومعمل الحاسب الآلي أثناء حصة الكمبيوتر للصف السادس الابتدائي، ومعمل العلوم أثناء حصة العلوم للصف الثالث الإعدادي، وأجرى حوارًا مع الطلاب بشأن استفادتهم من الدرس، ووجّه بإجراء التجارب العملية لمساعدة الطلاب على الفهم وتحقيق أكثر استفادة.

وبمتابعة عدد من الفصول أثناء الحصص الدراسية، اطمأن الوزير على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وحرص على متابعة المستوى الدراسي للطلاب ومدى استفادتهم من المناهج التعليمية، وأثنى على حضور الطلاب المتميز، والتفاعل الجيد مع معلمي المواد، والمستوى الجيد للطلاب.

وفي إطار حرصه على الاطمئنان على سير العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، تفقد الوزير مدرسة (WE) للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة المنيا الجديدة، والتي يبلغ إجمالى عدد الطلاب بها 447 طالبا وطالبة.

وتفقد الوزير عددا من فصول وأقسام المدرسة، ومتابعة انتظام الدراسة بالفصول، وأجرى حوارًا مع عدد من طلاب المدرسة الذين أشادوا بالمدرسة والدور الحيوى والمهم الذي تهدف إليه في تنمية مهاراتهم والجوانب المهنية الخاصة، والتي تؤهلهم للالتحاق بالعمل عقب التخرج.

إعداد وتأهيل الكوادر البشرية

وحرص الوزير على تفقد معرض مشروعات الطلاب، حيث شرح الطلاب مشروعاتهم والتي تضمنت مشروع إنشاء موقع توظيف، ومشروع سلة مهملات تعمل بتقنية كشف الحركة وسرعة الاستجابة وسهولة الفتح تلقائيا، ومشروع قفاز للمعاقين، ومشروع للري الإلكتروني «Outo Ri»، ومشروع حذاء لمساعدة المكفوفين، ومشروع مقوى إشارة للهاتف المحمول، ومشروع نظارة لمساعدة المكفوفين.

وأكد الوزير جهود الدولة المصرية لدعم التعليم الفني، لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل باعتباره قاطرة التنمية ولدوره الفعال في المساهمة في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أنّ الوزارة تسعى نحو زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات الفنية والمهنية لطلاب التعليم الفني وتلبية احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة والمساهمة في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس.